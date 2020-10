H1-Zahlen erwartungsgemäß durch 'Corona-Krise' beeinflusst

SPORTTOTAL hat jüngst H1-Zahlen veröffentlicht, die aufgrund der negativen Einflüsse durch die COVID-19-Pandemie deutlich unter Vorjahr lagen. Da die im August kommunizierten Jahresziele ('niedrigeres Umsatzniveau bei gleichzeitig verbessertem Ergebnis') diese Entwicklung bereits antizipierten, wurde die Guidance bestätigt.



Lock-Down belastet das Event- und Projektgeschäft erheblich: Die Erlöse gingen auf 12,9 Mio. Euro deutlich zurück (Vj.: 25,2 Mio. Euro). Grund hierfür sind im Wesentlichen die Corona-bedingten Absagen nahezu sämtlicher vorgesehener Reise- und Sportveranstaltungen. Dies betraf im Segment LIVE (-45,6% yoy auf 10,0 Mio. Euro) beispielsweise die Aktivitäten der Porsche Experience und im Segment VENUES (-90,5% yoy auf 0,6 Mio. Euro) den Fortschritt im Rennstreckenprojektgeschäft. Einzig der Geschäftsbereich DIGITAL konnte die Erlöse um +145,4% yoy auf 2,3 Mio. Euro steigern. Hierbei waren zwei gegenläufige Effekte zu spüren. Zum einen war der Spielbetrieb in fast allen Amateur- und Profiligen in Q2/20 ausgesetzt, sodass die Streaming-Plattform keinen neuen Content bekam und folglich auch die Werbeerlöse weitestgehend zum Erliegen kamen. Zudem erschwerte dieser Umstand (temporär) auch den weiteren Rollout. Zum anderen gelang es SPORTTOTAL, die verfügbaren Kapazitäten für den Betrieb des Fernsehsenders #DABEI einzusetzen. Wegfallende Werbeeinnahmen konnten damit sogar überkompensiert werden.



Auf Ergebnisebene verschlechterte sich das EBIT auf -6,4 Mio. Euro (Vj.: -4,2 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies u.a. auf die fehlenden positiven Ergebnisbeiträge aus der Medialisierung des ADAC TOTAL 24h-Rennens, das gewöhnlich in Q2 stattfindet und im laufenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf September verschoben wurde. Zudem belasteten deutlich gestiegene Lizenzaufwendungen für die eingesetzte Kamerasoftware von Dritten. Durch einen positiven Steuereffekt verbesserte sich das Nettoergebnis leicht auf 6,1 Mio. Euro. Die Liquiden Mittel verringerten sich auf 2,7 Mio. Euro (31.12.2019: 5,1 Mio. Euro). Nach dem H1-Stichtag erhöhte sich durch diverse Kapitalmaßnahmen die Cash- Position jedoch um 5,4 Mio. Euro.

