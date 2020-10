DGAP-Media / 06.10.2020 / 18:02



Die Le Groupe La Poste wurde für ihre MyEthics-App und ihr Ethik-Barometer mit dem "ECEC-Award 2020" ausgezeichnet, der im Rahmen der European Compliance & Ethics Conference erstmals verliehen wurde. Die internationale Jury würdigte damit das große Engagement der französischen Post, jeden einzelnen Mitarbeiter vom Postzusteller bis zur Führungskraft für die ethischen Grundsätze und Werte des Unternehmens zu sensibilisieren. Mit dem Preis, den die EQS Group als Veranstalter der ersten europäischen Compliance-Konferenz ins Leben gerufen hat, soll die Sichtbarkeit von herausragenden und innovativen Compliance-Projekten erhöht werden.

"Den Compliance-Abteilungen geht es ein bisschen so wie den Schiedsrichtern beim Fußball. Es wird in der Regel nur über sie gesprochen, wenn ihnen Fehler unterlaufen oder Dinge sich in die falsche Richtung entwickeln. Hier gehen wir einen anderen Weg und heben mit unserer Auszeichnung sehr gute und inspirierende Leistungen hervor. Wir gratulieren daher den Compliance-Verantwortlichen der Le Groupe La Poste herzlich zum ,ECEC-Award 2020'. Sie leisten mit ihrer MyEthics-App und dem Ethik-Barometer seit vielen Jahren vorbildliche Arbeit und sind damit würdige Preisträger", so Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group AG.

Die virtuelle Preisverleihung nahm Professor Dr. Christian Hauser von der Fachhochschule Graubünden vor. "Mit ihrem proaktiven Handeln und der Bereitschaft, von einer regelbasierten auf eine wertebasierte Unternehmenskultur umzustellen, hat die Le Groupe La Poste den ECEC Award verdient", begründete Hauser in seiner Laudatio die Entscheidung der Jury. Das Gremium, dem außerdem Prof. Dr. Carmen Tanner (Zeppelin Universität / Deutschland), Sophie Musso (Gründerin von Proetic, einer auf Compliance und Ethik spezialisierten Beratungsfirma / Frankreich), Clive Kelly (Direktor der Vereinigung der Compliance-Beauftragten in Irland) und Nigel Webb (Senior Managing Director und Partner FTI Consulting / Vereinigtes Königreich) angehörten, hob zudem hervor, dass die Mitarbeiter ermutigt würden, ihre Meinung zu äußern und von ihren Erwartungen und Visionen zu berichten. Außerdem werde durch das Benchmarking, also die Befragung von Mitarbeitern anderer Unternehmen, auch eine externe Perspektive in die Compliance-Arbeit miteinbezogen.