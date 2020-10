FDP fordert Rücktritt Scheuers im Zusammenhang mit Pkw-Maut

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP im Bundestag hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Zusammenhang mit der geplatzten Pkw-Maut eine falsche Prioritätensetzung vorgeworfen und seinen Rücktritt verlangt. Dieser habe sich von Beginn an nur auf das CSU-Projekt Maut konzentriert und den dringend notwendigen Ausbau der digitalen Infrastruktur vernachlässigt, kritisierte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann am Mittwoch in Berlin. Die CSU im Bundestag wies die Rücktrittsforderung zurück.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, erklärte, die Rücktrittsforderung sei abwegig und zeige, dass der FDP im Kampf um Aufmerksamkeit inzwischen jedes Mittel recht sei. "Bei den Liberalen gilt offenbar die Parole: Je schlechter die eigenen Umfragewerte, desto lauter die Vorwürfe Richtung Andi Scheuer. Was ist nur aus dieser Partei geworden?"