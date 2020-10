FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Donnerstag einen neuen Angriff auf die runde Marke von 13 000 Punkten unternehmen. Eine fortgesetzte Erholung des deutschen Außenhandels stützte die Stimmung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn notierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex bei 12 971 Punkten und signalisierte für das Börsenbarometer damit ein Plus von 0,32 Prozent. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,37 Prozent höher erwartet.

An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch belastet hatte. Am Mittwoch dann waren die Anleger schon wieder gelassener: Trump kündigte zudem an, mit mehreren kleineren Maßnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines.