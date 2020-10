GOLDMAN SACHS belässt RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 4830 auf 4800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ungeachtet der Seitwärtsbewegung des Bergbausektors seit dem Sommer sei er mit Blick auf die solide Rohstoffnachfrage aus China optimistisch für die Minenkonzerne im kommenden Jahr, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors bevorzugt er allerdings Unternehmen mit einer Fokussierung auf Kupfer, Stahl und Kohle wie ArcelorMittal, BHP oder Glencore./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 21:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Rio Tinto Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de