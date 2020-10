2 Coronavirus-Trends, die anfangen zu verschwinden

Wenn jedoch mehr vom normalen Leben zurückkehrt, werden die Trends, die Aktien wie Teladoc in diesem Jahr getrieben haben, nachlassen. Und das ist es, was jetzt passiert. Hier sind zwei Trends, die nachzulassen beginnen.

1. Die Verbraucher decken sich mit Grundnahrungsmitteln ein

Ein Unternehmen der Konsumgüterindustrie, das dieses Jahr ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum erzielt hat, ist Campbell Soup (WKN:850561). Da sich die Leute während der Pandemie über längere Aufenthalte zu Hause Sorgen machen, haben sie sich mit nicht-verderblichen Lebensmitteln eingedeckt, wie die beliebten Dosensuppenprodukte von Campbell. Aber das verlangsamt sich jetzt, vor allem weil die Restaurants jetzt geöffnet haben und die Leute wieder öfter essen gehen (oder Essen zum Mitnehmen bestellen). Als das in New Jersey ansässige Unternehmen am 3. September seinen Quartalsbericht zum vierten Quartal für den Zeitraum bis zum 2. August vorlegte, lag der Umsatz bei 2,1 Milliarden US-Dollar und das organische Nettoumsatzwachstum bei 12 %. Das ist weniger als in der vorherigen Periode, als Campbells organischer Nettoumsatz in dem am 26. April endenden Quartal um 17 % gestiegen ist.

Das ist immer noch deutlich besser als das 1%ige organische Wachstum, das Campbell’s am 4. März mit seinen Ergebnissen zum zweiten Quartal meldete, die sich auf den Zeitraum bis zum 26. Januar bezogen, kurz bevor COVID-19 begann. Der CEO, Mark Clouse, weiß, dass das jüngste Wachstum nicht nachhaltig ist und sagte: „Dieses Zeitfenster ist so einzigartig, wir müssen das Beste daraus machen“. Er sieht dies als eine Gelegenheit, um zu versuchen, Kunden an sich zu binden, so dass diese, wenn diese Phase der Lagerung von Produkten des täglichen Bedarfs vorbei ist, immer noch die Produkte seines Unternehmens kaufen werden.