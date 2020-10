Mit seiner Präsenz bei der United European Gastroenterology Week unterstreicht Arena Pharmaceuticals sein Engagement für Betroffene von GI-Erkrankungen

- Arena als Sponsor des Symposiums: Opening the Door to Emerging Investigational Treatments in Ulcerative Colitis: What Awaits Us?

SAN DIEGO, 10. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) gab heute bekannt, dass auf der 26. jährlichen United European Gastroenterology (UEG)-Week neue Daten aus der Phase-2-Studie OASIS und der Open-Label-Erweiterung (OLE) für das täglich oral einzunehmende Prüfpräparat Etrasimod einen hochselektiven S1P-Rezeptor-Modulator (Sphingosin-1-phosphat) der nächsten Generation für Patienten mit mäßig bis schwer aktiver Colitis ulcerosa (UC), vorgestellt werden. Arena präsentiert ebenfalls präklinische Daten für Olorinab, einen peripher wirkenden, hoch selektiven, vollständigen Agonisten des Cannabinoidrezeptors 2 (CB2), der sich in der Entwicklung befindet und für die Behandlung von viszeralen Schmerzen bei gastrointestinalen Erkrankungen (GI) eingesetzt wird. Die UEG-Week findet virtuell vom 11. bis 13. Oktober 2020 statt.

Details zum von Arena gesponserten Symposium:

Titel: Opening the Door to Emerging Investigational Treatments in Ulcerative Colitis: What Awaits Us?

Zielgruppe: Dieses Symposium richtet sich an nicht-US-amerikanische Mediziner und ist nicht an die UEGW gekoppelt

Sprecher: William Sandborn, MD (Lehrstuhl), Professor Silvio Danese, Remo Panaccione, MD, FRCPC

Tag/Zeit: Montag, 12. Oktober um 17:30 Uhr MEZ

Details der Präsentation:

Titel: Early and Durable Symptom Control in Patients with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis Treated with Etrasimod in the Randomised, Double Blind, Placebo Controlled, Phase 2 OASIS Trial and Open Label Extension

Tag/Zeit: Dienstag, 13. Oktober 2020, von 15:00-16:00 MEZ

ePoster Identifikationsnummer: P0481

Titel: Expression of Cannabinoid Receptors and the Effect of Olorinab, a Peripherally Acting, Highly Selective, Full Agonist of the Cannabinoid Receptor 2, on Visceral Hypersensitivity in Rodent Models of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Disease

Tag/Zeit: Sonntag, 11. Oktober 2020, 18:00-19:00 MEZ

Mündliche Präsentation: OP058

Titel: The Incremental Increasing Rate of Thromboembolic Events in Patients with Inflammatory Bowel Disease Compared to Patients Without Autoimmune Disorder