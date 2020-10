Die Coronakrise hat viele Bürger in die Verzweiflung, den Ruin und in die Insolvenz getrieben. Die Arbeitslosenquote ist hoch, die Kurzarbeit ist in letzter Zeit rasant angestiegen und viele sind auf Staatshilfen angewiesen. Die Regierung hat gerade erst das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik abgesegnet. Also was gibt es für einen besseren Zeitpunkt,

Der Beitrag Das Bundeskanzleramt soll neu gebaut werden – für 19.000 Euro pro Quadratmeter erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Elisa David.