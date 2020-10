Um viele Batteriemetall-Werte wurde es nach dem ersten Hype schnell wieder still. Doch das scheint sich nur schlagartig zu ändern. Denn so langsam bekommen es nicht nur die Autobauer mit der Angst zu tun, wenn sie daran denken, wo denn zukünftig die Metalle und Materialien für entsprechende Akkus herkommen sollen. Denn gleich mehrere davon sind überaus knapp bzw. reicht die aktuelle, weltweite Förderung in viele Fällen nicht im Geringsten für die zu erwartende Nachfragesteigerung hinsichtlich der nicht mehr aufzuhaltenden Energie- und Fortbewegungs-Wende aus.

Um viele Batteriemetall-Werte wurde es nach dem ersten Hype schnell wieder still. Doch das scheint sich nur schlagartig zu ändern. Denn so langsam bekommen es nicht nur die Autobauer mit der Angst zu tun, wenn sie daran denken, wo denn zukünftig die Metalle und Materialien für entsprechende Akkus herkommen sollen. Denn gleich mehrere davon sind überaus knapp bzw. reicht die aktuelle, weltweite Förderung in viele Fällen nicht im Geringsten für die zu erwartende Nachfragesteigerung hinsichtlich der nicht mehr aufzuhaltenden Energie- und Fortbewegungs-Wende aus. Der erste, der jüngst darauf hinwies war Tesla-Chef Elon Musk, der Ende Juli 2020 die Minenwelt dazu aufforderte mehr Nickel abzubauen, da gerade Nickel ein Schlüsselelement für die Entwicklung preisgünstiger Akkus mit einer entsprechend großen Reichweite, sei.