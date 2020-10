Bosch, Daimler und der Parkhausbetreiber Apcoa wollen künftig mit dem Stuttgarter Flughafen diesen Service anbieten. Ziel des Testbetriebs in dem Airport-Parkhaus sei es, das reibungslose Zusammenspiel von Fahrzeug, Infrastruktur-Technik und Parkhausbetreiber zu erproben, erklärten die Unternehmen am Montag. Das Parkhaus wurde dazu mit 180 Kameras ausgerüstet, so Rolf Nicodemus, Leiter Vernetztes Parken bei Bosch. Damit habe man einen Einblick in jede Ecke. Und so könne auch über die Ebenen hinweg sowie auf Gegenverkehr reagiert werden.

Seit 2015 kooperieren der größte Autozulieferer der Welt und der Daimler-Konzern beim "Automated Valet Parking". 2017 stellten sie das Thema erstmals im Parkhaus des Stuttgarter Mercedes-Benz-Museums vor. Vor einem Jahr folgte dann die Zulassung der Behörden, die Tests ohne jeden Menschen im Auto oder in der Nähe des Autos fortzuführen.

Airport-Manager Walter Schoefer sieht Vorteile für Passagiere: "Das gilt ganz besonders, wenn sie in Eile sind und schnell ihr Auto loswerden wollen." Apcoa-Mann Frank van der Sant hält Parkhäuser an Flughäfen für ideale Einsatzorte der Technik. Man wisse hier genau, wann der Fahrer zurückkehre. "In innerstädtischen Parkhäusern ist das nicht der Fall." Bei einem steigenden Anteil des fahrerlosen, voll automatisierten Parkens passten bis zu ein Fünftel mehr Fahrzeuge auf die gleiche Fläche. Außerdem verringere das System den Suchverkehr.

Doch noch steht das Ganze am Anfang. Bisher hat allein die S-Klasse von Mercedes-Benz die notwendige Technik an Bord, um per Smartphone-Befehl von selbst zum reservierten Stellplatz zu fahren. Die neue Baureihe des Daimler-Luxusmodells soll im Dezember in den Verkauf gehen. Um tatsächlich autonom parken zu können, müssen Interessierte dann nach Konzernangaben noch ein Extra-Parkpaket als Zusatzausstattung bestellen. Kostenpunkt: mehrere Tausend Euro.