DGAP-Ad-hoc: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen

LOTTO24 AG: Lotto24 wächst auch im dritten Quartal 2020 schneller als erwartet und hebt die Jahresprognose erneut an



15.10.2020 / 12:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lotto24 wächst auch im dritten Quartal 2020 schneller als erwartet und hebt die Jahresprognose erneut an



(Hamburg, 15. Oktober 2020) Nach vorläufigen Berechnungen hat die Lotto24 AG (Lotto24.de, Tipp24.com), der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, die im Juli 2020 bereits angehobene Jahresprognose für die registrierten Neukunden schon nach den ersten neun Monaten 2020 erreicht und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 erneut an. Unter anderem unterstützt von der guten Jackpot-Entwicklung der deutschen Lotterie Lotto 6aus49 im dritten Quartal 2020 führten die weiterhin hohen Marketinginvestitionen zu einem über den Erwartungen liegenden Wachstum von Transaktionsvolumen, Umsatz und registrierten Neukunden. So konnte Lotto24 infolge der auf 23,2 Mio. Euro gesteigerten Marketinginvestitionen zur Neukundengewinnung (2019: 8,0 Mio. Euro) allein in den ersten neun Monaten 2020 bereits 787 Tsd. registrierte Neukunden - inklusive der seit dem 15. Oktober 2019 dazugehörigen Tipp24-Neukunden - (2019: 287 Tsd.) bei einem vorläufigen CPL von 27,58 Euro für sich gewinnen (2019: 28,04 Euro). Zudem erzielte das Unternehmen - inklusive der seit dem 15. Oktober 2019 im Zuge des ZEAL-Geschäftsmodellwechsels hinzugekommenen Beiträge des Tipp24-Geschäfts - in den ersten neun Monaten 2020 nach vorläufiger Einschätzung nahezu eine Verdoppelung des Transaktionsvolumens auf 470,9 Mio. Euro (2019: 240,5 Mio. Euro). Der Umsatz lag mit vorläufigen 62,7 Mio. Euro sogar rund 128 % über dem Vorjahreswert (2019: 27,5 Mio. Euro). Unter anderem unterstützt von der positiven Entwicklung der Spielgemeinschaften lag die Bruttomarge (exklusive Intercompany-Effekten) mit voraussichtlichen 12,4 % entsprechend über ihrem Vorjahresniveau (2019: 11,4 %). Seite 2 ► Seite 1 von 3 Lotto24 Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de