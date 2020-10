Newlox liefert über 90% Goldausbeute mit organischem Königswasser

OAR wird in Zusammenarbeit mit der University of British Columbia in Kanada und der Chiba University in Japan für die Auslaugung von Gold mit einem organischen Reagenz entwickelt, das ungiftig und in anderen Industriezweigen weit verbreitet ist. Der Preis für das Reagenz ist vergleichbar mit Natriumcyanid, dem herkömmlichen Reagenz der Goldminenindustrie. Die Hauptvorteile sind, dass es ungiftig und wiederverwertbar ist, Gold schneller als Cyanid extrahiert, kein Wasser verbraucht und keine Kohlenstoff- oder Elektrolyse-Verfahren erfordert.

Kürzlich von Newlox an hochgradigen Golderzproben durchgeführte OAR-Tests haben bei Raumtemperatur und -druck eine Goldausbeute von über 90% ergeben. Gegenwärtig werden Tests durchgeführt, um den Einfluss sowohl der Temperatur als auch der Reagenzkonzentration auf die Auslaugungsmechanismen zu untersuchen.

Abbildung 1. Organische Königswasser-Proben

Eine Mitteilung des Präsidenten und CEO, Ryan Jackson:

„Während eines kürzlichen Besuchs des Managements im Labor präsentierte das Forschungs- und Entwicklungsteam vorläufige Ergebnisse aus den Tests der Stufe 1. Wir waren erfreut zu hören, dass die erste Testrunde unter Verwendung der hochmodernen OAR-Auslaugungstechnologie eine Goldausbeute von über 90% ergab.

Diese erste Testrunde ist Teil des 12-monatigen OAR-Entwicklungsprogramms von Newlox R&D [F&E], und wir freuen uns, dass wir bereits so positive Ergebnisse erzielt haben. Die Tests der Stufe 1 sind noch im Gange, und wir freuen uns darauf, über die detaillierten Ergebnisse dieses Programms zu berichten, sobald sie verfügbar sind.