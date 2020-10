Aktuell notiert die Aktie der Allianz Gruppe gut 30 Prozent unter ihren Höchstständen aus Anfang dieses Jahres von 232,60 Euro. Dabei hat sich im Bereich von 160,00 Euro ein vielversprechender Boden breitgemacht, der für eine Stabilisierung des Wertpapiers unabdingbar ist. Sollte jedoch die Verlustserie an den Aktienmärkten anhalten und diese Stütze wegfallen, kämen rasch weitere Verluste auf Anleger zu. Naturgemäß würde sich daraus ein frischer Handelsansatz auf Sicht der nächsten Tage auf der Unterseite ergeben. Den entscheidenden Dolchstoß könnte der Allianz eine riesige Klagewelle wegen der Zwangsschließung von Gastronomieunternehmen und den daraus resultierenden Schadensersatzleistungen versetzen.

Boden hält vorerst

Solange jedoch das Niveau von 160,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis verteidigt werden kann, stehen die Chancen auf eine Stabilisierung in diesem Bereich vergleichsweise gut. Sollte jedoch das anvisierte Verkaufsszenario einsetzen und die Allianz-Aktie per Wochenschlusskurs unter 159,00 Euro zurücksetzen, kämen weitere Abschläge auf 147,95 Euro rasch ins Spiel. Um hiervon überproportional profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB8X0E zurückgegriffen werden. Deutliche Entspannung würde sich ab einem Niveau von 170,00 Euro in der Allianz-Aktie durchsetzen können, ein Anstieg an die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 182,00 Euro würde dann möglich.