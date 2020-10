Diese Woche insgesamt nicht viel passiert - sah am Donnerstag noch ganz anders aus, als de rMarkt bis auf 12.599 Punkte abtauchte mit versöhnlichem Schluss am Freitag. Aber die Themen bleiben bedrohlich und die Unsicherheit ist noch lange nicht erledigt: Corona und drohende Shut downs, Us-Wahlkampf, US/China Handelskonflikt mit TicToc und Ant Financial im fokus, Hard Brexit wird wahrscheinlicher, kein Konjunkturpake in den USA absehbar.