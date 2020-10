---------------------------------------------------------------------------

Hamburg, 19. Oktober 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc. von der Bill & Melinda Gates Foundation (Seattle, WA) eine Förderung im Rahmen der COVID-19 Therapeutic Accelerator Initiative erhält. Ziel ist die Entwicklung und Produktion von monoklonalen Antikörperkandidaten zur Prävention schwerer COVID-19-Verläufe bei anfälligen Bevölkerungsgruppen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu ermöglichen.



Just - Evotec Biologics wird im Rahmen der Förderung ihr Softwaretool Abacus(TM) für eine in-silico-Analyse verschiedener Sequenzen von Leitkandidaten für potente SARS-CoV-2-Antikörper einsetzen, die der Stiftung von führenden akademischen medizinischen Zentren weltweit zur Verfügung gestellt wurden. Durch die Abacus(TM)-Analyse werden Schlüsselsequenzen identifiziert, die sich auf die Entwicklungsfähigkeit auswirken können und es werden bei Bedarf Empfehlungen für die Optimierung von SARS-CoV-2-Antikörperkandiaten abgegeben. Darüber hinaus wird Just - Evotec Biologics für zwei Leitsubstanzen eine Zelllinienentwicklung durchführen.

Dr. James Thomas, Executive Vice President, Global Head Biotherapeutics bei Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Es ist uns eine Ehre bei der Stiftung Therapeutics Accelerator im Kampf gegen COVID-19 mitzuwirken. Abacus(TM) wird eine schnelle Evaluierung der Antikörperkandidaten ermöglichen, um potenziell ihre Qualität zu erhöhen und möglichst geringe Kosten für die Entwicklung und Herstellung zu erreichen."