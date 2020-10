FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag trotz alarmierender Corona-Meldungen an seine Erholungstendenz vom Freitag angeknüpft. Positive Impulse erhielt der Markt von chinesischen Konjunkturdaten. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten über 13 000 Punkte und pendelte in der Folgezeit um diese als Widerstand angesehene Marke. Zuletzt notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 12 985,26 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex um rund 1,6 Prozent zugelegt, die Woche aber mit einem Minus von gut einem Prozent abgeschlossen.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Montagmorgen 0,58 Prozent auf 27 927,58 Zähler. Auch an Europas Börsen ging es wieder voran, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,8 Prozent auf 3271 Punkte vor.