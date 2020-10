Wer in die neue Duo Rendite-Anleihe auf die Covestro-Aktie investiert, bekommt bereits nach einem halben Jahr die Hälfte seines Kapitaleinsatzes zurückbezahlt.

Die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) konnte sich von ihrem Jahrestief vom März bei 23,54 Euro bis zum 18.9.20 auf ein Jahreshoch bei 48,82 Euro steigern. Danach trat die Aktie in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 42 Euro bis 46 Euro ein. Nach der in der Vorwoche erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung zog die Aktie wieder deutlich an und näherte sich dem oberen Rand der Tradingrange an.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen jener Experten, die nach den besser als erwartet ausgefallenen vorläufigen Geschäftszahlen von einer baldigen Überwindung der Krise ausgehen und die Aktie mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (DZ Bank) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich der Aktienkurs auch in den nächsten Monaten zumindest stabil entwickeln.