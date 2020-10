Voltabox kündigt Vorstellung von revolutionärem Technikkonzept für Li-Ionen-Batterien an

- Mehrere internationale Patente zur Anmeldung gebracht

- Launch am 1. Dezember um 10:30 Uhr auf www.flowshapedesign.de

Delbrück, 20. Oktober 2020 - Der Countdown läuft. Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] wird der Weltöffentlichkeit am 1. Dezember 2020 ein neu entwickeltes Batteriekonzept vorstellen - das sogenannte Voltabox-Flow-Shape-Design(R). Der technologische Ansatz unterscheidet sich grundlegend von bisher bekannten Applikations- und Produktionsstandards für Batteriemodule und -systeme.

Auf der diesjährigen Hauptversammlung der Voltabox AG verkündete CEO Jürgen Pampel erstmals öffentlich, dass Voltabox eine revolutionäre Technologie entwickelt hat, die über eine außerordentliche Innovationstiefe verfügt. Am 1. Dezember wird das Geheimnis nun gelüftet. Die Weltpremiere erfolgt im virtuellen Format.

"Mit dem Voltabox-Flow-Shape-Design(R) treten wir in eine neue Ära der Batterieauslegung ein. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, die bestehenden und weltweit etablierten Modul- und Batteriekonzepte abzulösen. Der Name deutet es bereits jetzt an: es geht um eine völlig neuartige Flexibilität in der Auslegung, um eine deutliche Einsparung an Bauteilen und somit von Gewicht sowie signifikante Kostenvorteile. Zudem sind wir mit der Technologie in der Lage, unseren Kunden flexibel und je nach Bedarf Mechanismen für eine noch einmal erhöhte Batteriesicherheit anzubieten", deutet Jürgen Pampel an.

Auf www.flowshapedesign.de zählt Voltabox bereits jetzt die Sekunden bis zur Vorstellung der Innovation am 1. Dezember 2020 ab 10:30 Uhr. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.





Über die Voltabox AG

