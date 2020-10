Berlin (ots) - Verunsicherung als Hauptproblem - Bewusstsein für soziale

Nachhaltigkeit gewachsen - erhöhtes Informations- und Sicherheitsbedürfnis bei

Kunden - der Markt baucht neue Produkte - Reisen hat sich durch Corona

geografisch entzerrt - Onlinebuchung bleibt Trend - Reisequalität steigt und die

Pauschalreise lebt



Durch die Krise hat die Tourismusbranche zum einen ein neues Verständnis für

Risiken, aber auch Potential für neue Chancen erkannt. So sei beispielweise das

Bewusstsein für sozial und ökologisch verantwortliches Reisen gewachsen. Das

ging aus allen Diskussionen am B2B-Tag des digitalen We Love Travel! Events

hervor. Wenn Veranstalter, Dienstleister, aber auch Kunden aus dieser Erkenntnis

die richtigen Konsequenzen ziehen, dann kann ihnen eine Zukunft bevorstehen, die

schwarze Unternehmenszahlen, hohe Kundenzufriedenheit und nachhaltig positive

Auswirkungen auf Herkunfts- und Zielländer haben kann.







Speaker dem Onlinepublikum aus Vertretern der Reisebranche und Privatreisenden.

Die Präsentationen und Diskussionsrunden wurden live aus der Arena Berlin

gestreamt. Ausgewählte Präsentationen des B2B-Freitags sind als Video on-Demand

schon jetzt auf itb.com/virtualconvention

(https://www.itb.com/VirtualConvention/) kostenfrei verfügbar. Ausgewählte

Programmpunkte vom Samstag & Sonntag sind auf dem Berlin Travel Festival YouTube

Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCRShEsFwPKVNxnlWp_tgOlQ) veröffentlicht.



Die gemeinsame Veranstaltung der ITB Berlin und des Berlin Travel Festivals hat

gezeigt, dass öffentlichkeitswirksame Events auch jetzt möglich sind. Es gelte

jedoch, die Konzepte den veränderten Bedingungen anzupassen. We Love Travel! war

ursprünglich als Hybrid-Veranstaltung mit Ausstellern und Besuchern vor Ort

geplant. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland

haben die Veranstalter entschieden, das Konzept kurzfristig von hybrid auf

komplett virtuell umstellen. "Seit der ersten ITB 1966 in Berlin hat sich unsere

Mission nicht verändert. Die ITB bringt seit über 50 Jahren die internationale

Reisebranche und damit Menschen weltweit zusammen. Daran halten wir fest, ganz

gleich ob analog, hybrid oder virtuell. Auch wenn die Branche sich gerade in

ihrer wohl schwersten Krise befindet, hat We Love Travel! gezeigt, wie wichtig

gerade jetzt der gemeinsame Austausch und ein gutes Netzwerk sind", sagte David

Ruetz, Head of ITB Berlin.



Der Gründer und Direktor des Berlin Travel Festival, Bernd Neff , kommentiert

die Wichtigkeit, weiterhin nach vorne zu schauen, "Man könnte sagen, dass das We Seite 2 ► Seite 1 von 5



Vom 16. bis 18.Oktober präsentierten sich insgesamt 90 Aussteller sowie über 75Speaker dem Onlinepublikum aus Vertretern der Reisebranche und Privatreisenden.Die Präsentationen und Diskussionsrunden wurden live aus der Arena Berlingestreamt. Ausgewählte Präsentationen des B2B-Freitags sind als Video on-Demandschon jetzt auf itb.com/virtualconvention(https://www.itb.com/VirtualConvention/) kostenfrei verfügbar. AusgewählteProgrammpunkte vom Samstag & Sonntag sind auf dem Berlin Travel Festival YouTubeKanal (https://www.youtube.com/channel/UCRShEsFwPKVNxnlWp_tgOlQ) veröffentlicht.Die gemeinsame Veranstaltung der ITB Berlin und des Berlin Travel Festivals hatgezeigt, dass öffentlichkeitswirksame Events auch jetzt möglich sind. Es geltejedoch, die Konzepte den veränderten Bedingungen anzupassen. We Love Travel! warursprünglich als Hybrid-Veranstaltung mit Ausstellern und Besuchern vor Ortgeplant. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschlandhaben die Veranstalter entschieden, das Konzept kurzfristig von hybrid aufkomplett virtuell umstellen. "Seit der ersten ITB 1966 in Berlin hat sich unsereMission nicht verändert. Die ITB bringt seit über 50 Jahren die internationaleReisebranche und damit Menschen weltweit zusammen. Daran halten wir fest, ganzgleich ob analog, hybrid oder virtuell. Auch wenn die Branche sich gerade inihrer wohl schwersten Krise befindet, hat We Love Travel! gezeigt, wie wichtiggerade jetzt der gemeinsame Austausch und ein gutes Netzwerk sind", sagte DavidRuetz, Head of ITB Berlin.Der Gründer und Direktor des Berlin Travel Festival, Bernd Neff , kommentiertdie Wichtigkeit, weiterhin nach vorne zu schauen, "Man könnte sagen, dass das We