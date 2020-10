BERNSTEIN RESEARCH belässt MERCK KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Merck KGaA auf "Market-Perform" belassen und ein Kursziel von 135 Euro genannt. Der Pharma- und Chemiekonzern habe bestätigt, dass eine klinische Studie mit dem Medikament Keytruda und dem generischen Wirkstoff Bintrafusp wie geplant und ohne die Ausweitung der Testpersonenzahl fortgesetzt werde, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Er wolle nicht zu viel in diese Mitteilung hinein interpretieren, sehe sie aber als ein Zeichen des Vertrauens, dass das Unternehmens an die Erreichung der Studienziele auch ohne weitere Patienten glaube./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 19:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Merck Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de