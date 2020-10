WARBURG RESEARCH belässt Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Arzneimittelherstellers Medios nach der Ankündigung eines Führungswechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der langjährige Finanzvorstand Matthias Gärtner beerbe den Unternehmensgründer und Großaktionär Manfred Schneider als Chef, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der anstehende Rücktritt von Schneider sei zwar schade, doch das operative Geschäft sei bereits vorher im Wesentlichen von den drei Vorständen geleitet worden, die im Amt blieben./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Medios Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de