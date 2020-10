Ob Trump oder Biden: Die USA haben Infrastrukturpotenzial für Jahrzehnte

Nach Einschätzung von Alex Araujo, Fondsmanager des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund von M&G Investments, würde ein Biden-Sieg den Einsatz erneuerbarer Energien wahrscheinlich weiter vorantreiben, angesichts seines Plans, „eine moderne, nachhaltige Infrastruktur und eine gerechte Zukunft mit sauberer Energie aufzubauen“. Der Demokrat hat zwei Ziele: Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050 und Investitionen in Höhe von 2 Billionen US-Dollar in die Infrastruktur während seiner Präsidentschaft. Alex Araujo erläutert, welche Auswirkungen die US-Wahl für die Modernisierung der Infrastruktur haben wird und wie Anleger davon profitieren können:

„Unabhängig davon, ob die Demokraten gewinnen, investieren regionale Versorgungsunternehmen und die Privatwirtschaft bereits jetzt in klimafreundliche Projekte – trotz Donald Trumps Ausstiegs aus dem Pariser Abkommen vor drei Jahren. Im Vergleich zu anderen Teilen der Welt ist das Potenzial für den Einsatz erneuerbarer Energien in den USA enorm. Die Kapazität ist aktuell nur halb so groß wie in Europa und auch deutlich geringer als in China. Amerika hat Nachholbedarf und damit Wachstumschancen über mehrere Jahrzehnte.

Der Versorgungssektor, nicht nur in den USA einer der schlimmsten Übeltäter in Bezug auf den Ausstoß von Treibhausgasen, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Gas-, Wasser- und Elektrizitätsunternehmen haben ihre Bedeutung für die Umsetzung der Energiewende erkannt und stellen inzwischen häufig auf eine klimafreundlichere Versorgung um. Zu den Positivbeispielen zählen etwa der US-Anbieter NextEra Energy Partners, der sich auf saubere Wind- und Solarenergie konzentriert, und das italienische Unternehmen Enel, das emissionsfreie Energiequellen einsetzt und gleichzeitig den Prozess der Dekarbonisierung beschleunigt.