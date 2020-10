WARBURG RESEARCH belässt AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Personaldienstleister habe beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten, bei den Gewinnkennziffern aber dank etwas niedriger als gedacht ausgefallener Umsatzkosten positiv überrascht, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt zeugten die Resultate von einer allmählichen Erholung der Geschäfte./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 15:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Amadeus FiRe Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de