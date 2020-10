Centerity erhält Anerkennung für marktführende AIOps-Plattform mit integrierter Cyber-Sicherheit

Centerity Systems Inc., Anbieter der führenden AIOps-Plattform (Artificial Intelligence for IT Operations) mit innovativen Leistungsanalysefunktionen und integrierter Sicherheit, meldete heute, dass das Unternehmen im neuesten Bericht von EMA mit dem Titel „EMA Radar Report: AIOps – A Guide for Investing in Innovation“ hinsichtlich der Generierung von Mehrwert als führender Anbieter anerkannt wurde.

