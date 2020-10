ESR bringt weltweit erste MagSafe-kompatible kabellose Ladehalterung für das Auto auf den Markt

HaloLock arbeitet nahtlos mit MagSafe zusammen, sodass das iPhone 12 zum Aufladen ganz einfach auf die Halterung aufgelegt werden kann. Bei älteren Magnethalterungen war eine zusätzliche Magnetplatte auf der Rückseite erforderlich, die das kabellose Laden störte. Die Autohalterung von ESR in Kombination mit einem offiziellen Apple MagSafe-Gehäuse oder einem ESR HaloLock-Gehäuse hingegen kombiniert den Komfort einer Magnethalterung und des kabellosen Ladens in einem einzigen, bedienerfreundlichen Gerät.

„Als wir erfahren haben, dass Apple die MagSafe-Technologie in die iPhone 12-Reihe aufnehmen würde, sahen wir das als Gelegenheit, unseren Benutzern das Leben noch weiter zu erleichtern", erklärte der CEO von ESR, Tim Wu. „Mit der Umsetzung dieser innovativen Technologie in benutzerfreundliches Zubehör gehen wir davon aus, dass HaloLock in Kombination mit MagSafe auch Gelegenheitsbenutzer davon überzeugen kann, das kabellose Laden auszuprobieren."

Das HaloLock-System umfasst ein Auto-Ladegerät (UVP inkl. Mehrwertsteuer 39,99 USD), eine Ladeauflage (23,99 USD) und ein 2-in-1-Ladegerät (verfügbar ab Anfang November).

Außerdem enthält das System eine Magnet-Version des CLOUD Soft Case (19,99 USD) – der ersten MagSafe-kompatiblen Handyhülle auf dem Markt. In Zukunft soll HaloLock auch für andere Hüllen der über 10 iPhone 12-Hüllen von ESR zur Verfügung stehen.

ABBILDUNGEN:

Abbildungen aller Produkte stehen hier zum Download zur Verfügung.

Informationen zu ESR:

ESR wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit einer Anwenderbasis von über 80 Millionen Menschen. Seit 2018 steht ESR bei Amazon in den Top 3 beim Schutzzubehör für intelligente Geräte. ESR integriert Forschung und Entwicklung, Design und Produktion und entwickelt weiterhin Elektronikzubehör, technisch verbesserte Produkte und neue intelligente Geräte, die den Menschen ein besseres Erlebnis mit der Technologie im Alltag ermöglichen.

Pressekontakte:

Chin Ming Wei – PR-Spezialist (Nordamerika)

E-Mail: mingwei.chen@esrgear.com

Raphael Le Moult - PR-Spezialist (Europa)

E-Mail: raphael.lemoult@esrgear.com

Tel.: +60-1111868392

