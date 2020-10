Köln (ots) -



- Käufer eines Ford Mondeo haben die Auswahl zwischen einem 2,0-Liter

Vollhybrid-Antrieb und einem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor - die

konventionellen Benziner entfallen

- Bis Ende 2022 sollen mehr als die Hälfte der europaweit verkauften

Ford-Fahrzeuge elektrifiziert sein



Ford bietet für die Mondeo-Baureihe keine konventionellen Benzin-Motoren mehr

an. Stattdessen wurde das Motorenangebot, den Kundenwünschen entsprechend,

komplett auf Vollhybrid- und Dieselantriebe umgestellt. Der Vollhybrid-Antrieb

ist insbesondere für solche Kunden attraktiv, die mittels Elektrifizierung ihres

Fahrzeugs eine besonders gute Kraftstoffeffizienz anstreben, aber zu Hause oder

am Arbeitsplatz keinen Zugang zu einer externen Ladestation haben. Für die im

CD-Segment angesiedelte Mondeo-Baureihe stehen nun folgende Motorisierungen zur

Wahl:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Für die Limousine (4-türig) und für den Turnier..ein 2,0-Liter Ti-VCT Vollhybrid. Die Systemleistung (Elektromotor: 38 kW plusBenzinmotor: 103 kW) beträgt 138 kW (187 PS)*- Für die Limousine (5-türig) und für den Turnier...ein 2,0-Liter EcoBlue-Diesel in den Leistungsstufen 88 kW (120 PS)*, 110 kW (150PS)* und 140 kW (190 PS)*.Der Mondeo (Limousine, 5-türig und Turnier) steht in den AusstattungsversionenTrend, Titanium, Vignale und ST-Line zur Wahl, die 4-türige Limousine in denAusstattungsvarianten Titanium und Vignale."Die komplette Umstellung von konventionellen Benzinmotoren aufVollhybrid-Antrieb für die Mondeo-Baureihe ist für uns ein weiterer großerSchritt auf dem Weg zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotte", sagt Roelant deWaard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. "Für Kunden,die weniger als 20.000 Kilometer pro Jahr fahren, ist der Mondeo-Vollhybrid eineattraktive Option. Dieser Antrieb bietet die Möglichkeit für reinbatterie-elektrisches Fahren, ohne dabei Reichweitenangst haben zu müssen".Der Vollhybrid-Motor des Ford MondeoFord hatte Anfang 2019 zusätzlich zur bereits 2014 in Europa eingeführten4-türigen Mondeo Vollhybrid-Limousine auch die Turnier-Version mitVollhybrid-Antrieb vorgestellt.Der Mondeo Vollhybrid kombiniert einen 2,0-Liter-Benzinmotor (Atkinson-Zyklus),einen Elektromotor, einen Generator und eine 1,4-kWh-Lithium-Ionen-Batterie -und kombiniert damit die Reichweite eines konventionellen Verbrennungsmotors mitder Effizienz eines elektrischen Antriebsstrangs. Sein regeneratives Bremssystemgewinnt kinetische Energie zurück, die beim Bremsen normalerweise als Wärmeungenutzt verloren ginge, und speichert sie in einem Lithium-Ionen-Akku (1,4kWh/5 Ah).Der Ford Mondeo Vollhybrid kann bei niedriger Geschwindigkeit sowie auf kurzen