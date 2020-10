PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Marktbeobachter verwiesen auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung an den europäischen Leitbörsen als Unterstützungsfaktor. An der Budapester Börse wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Die weiter ansteigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden zum Wochenausklang etwas in den Hintergrund gedrängt. Die Rückkehr zur Normalität rückt aber in stark von Corona betroffenen EU-Ländern in weite Ferne: Tschechien etwa hat bereits am Donnerstag zum zweiten Mal seit dem Frühjahr Ausgangsbeschränkungen verhängt.