VALBIOTIS präsentiert erste Marktdaten zur unbehandelten LDL-Hypercholesterinämie für TOTUM-070 und gibt Start der klinischen Phase-II-Studie HEART bekannt

Nach Abschluss der Entwicklung wird dieses neue Nahrungsergänzungsprodukt vor allem für Menschen mit LDL-Hypercholesterinämie bei Konzentrationen von bis zu 190 mg/dL mit einem moderaten kardiovaskulären Gesamtrisiko angeboten werden. TOTUM-070 könnte dieser großen Bevölkerungsgruppe, für die derzeit keine Erstlinienbehandlung besteht, empfohlen werden. Das Produkt zielt darauf ab, den LDL-Cholesterinspiegel und damit das kardiovaskuläre Gesamtrisiko zu senken.

Dr. Josep INFESTA, MD, Head of Business Development bei VALBIOTIS2, erklärt:„Überschüssiges LDL-Cholesterin ist ein weit verbreiteter kardiovaskulärer Risikofaktor, der nach WHO-Daten bei fast 40 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung vorzufinden ist. Im Einklang mit unserer Präventionsstrategie stellt unser Wirkstoff TOTUM-070 eine neue Lösung für Risikogruppen dar, die nach den aktuellen Richtlinien noch unbehandelt ist. Marktdaten unterstützen unsere Analyse: Fast 1,2 Milliarden Euro werden in den USA und den 5 größten europäischen Ländern für nichtmedikamentöse LDL-Cholesterin-Produkte ausgegeben. Es wird erwartet, dass TOTUM-070 am Ende seiner klinischen Entwicklung eine hohe Wirksamkeit aufweisen wird, was ihm einen klaren Vorteil auf dem Markt für unbehandelte Hypercholesterinämie verschaffen würde.“