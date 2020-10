^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Studienergebnisse First Graphene Limited: Zur Weiterentwicklung feuerhemmender Beschichtungen wird FGR mit TPR2 zusammenarbeiten

First Graphene Limited ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass das Unternehmen mit TPR2 und ihrem australischen Vertriebshändler Exfire vereinbart hat, an der Vermarktung einer feuerhemmenden Beschichtung unter Verwendung von FGRs PureGRAPH(R) zu arbeiten.



Die wichtigsten Punkte



- First Graphene und TPR2 haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet, um die Due Diligence im Hinblick auf die Vermarktung der mittels PureGRAPH(R) verbesserten feuerhemmenden Beschichtungen durchzuführen.



- Exfire ist der austral-asiatische Vertriebshändler von TPR2-Beschichtungen.

- Die Erfahrung in den Bereichen Feuer und Wärme der in den USA ansässigen TPR2 erstreckt sich über 20 Jahre in der militärischen und firmeneigenen, privaten Forschung und Entwicklung sowie in unzähligen Anwendungen von Beschichtungen.



- Testarbeiten mit der University of Adelaide haben gezeigt, dass FireStop(TM)

auf mehreren Holzverkleidungssubstraten wesentlich effektiver und effizienter ist. Die Adhäsionsprüfung wurde auch auf Holz-, Aluminium- und Kunststoffsubstraten durchgeführt.



Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: FireStop(TM) Hintergrund



FGR besitzt die weltweiten Lizenzrechte für eine feuerhemmende Beschichtung auf Graphenbasis von der University of Adelaide (UoA). Die Entwicklung des FireStop(TM)-Produkts wurde über einen Zeitraum von drei Jahren in Zusammenarbeit mit der UoA im Rahmen der Teilnahme des Unternehmens als Tier-1-Mitglied des ARC Research Hub für durch Graphen ermöglichte Branchentransformation durchgeführt. Patente sind in die nationale Phase übergegangen und befinden sich in Australien, Europa und den USA in der Prüfungsphase.