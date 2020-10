STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Marktbericht

Impfstoff-Hoffnung stoppt Ausverkauf

Der DAX zeigt sich am Donnerstagvormittag etwas solider und stabilisiert sich nach turbulenten Tagen bei 11.500 Punkten - notiert dabei jedoch weitere 0,35% leichter. Die Anleger warten wohl angesichts der Corona-Lage und des anstehenden Zinsentscheids der EZB zunächst einmal ab. Bei SAP, der seit Montag meistgehandelten Aktie in Stuttgart, sind auch heute wieder sehr viele Orders und hohe Umsätze zu beobachten. Dabei geht es für die Aktie des DAX-Schwergewichts weitere 1,6% auf rund 91 Euro bergab Für die Aktie das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech geht es am Donnerstag um über 5% nach oben. Medienberichten zufolge könnte eine Zulassung für den in Kooperation mit Pfizer entwickelten Impfstoff noch dieses Jahr erfolgen. Den Anlegern scheint diese Nachricht durchaus zu gefallen. Die Allianz kündigte heute eine neue Kooperation an: Im Rahmen eines Joint-Ventures mit dem spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica sollen Milliarden in den Glasfaserausbau in Deutschland investiert werden. Die Anleger zeigen sich angesichts dieser Meldung jedoch vorerst unbeeindruckt: Die Allianz-Aktie notiert 0,8% im Minus.

Börse Stuttgart TV

