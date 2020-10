YOFC teilt die Vision für die zukünftige optische Industrie auf der virtuellen World Optical Fibre and Cable Conference 2020

WUHAN, China, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable („das Unternehmen" und „YOFC", 601869.SH, 06869.HK), ein weltweit führendes Unternehmen in der Glasfaser- und Kabelindustrie, beleuchtete die Trends der globalen Glasfaser- und Kabelmärkte auf der CRU World Optical Fibre & Cable 2020 Virtual Conference, an der weltweit führende Unternehmen der Branche teilnahmen.

In der Grundsatzrede rief Dr. Zhuang Dan, Exekutive Director und Präsident von YOFC, globale Unternehmen dazu auf, sich den Herausforderungen und Chancen der Branche in der Zeit nach der Pandemie zu stellen, um die Entwicklung rein optischer Netzwerke zu beschleunigen. Später auf dem Führungsgremium, in dem sich die Führungskräfte der drei großen Unternehmen der globalen Glasfaser- und Kabelindustrie versammelten, teilte Dr. Zhuang seine Erkenntnisse darüber mit, wie die optische Kommunikationsindustrie auf die Pandemie reagieren sollte, und diskutierte mit Führungskräften von Corning Inc. und der Prysmian Group, wie sich der Markt in den nächsten fünf Jahren entwickeln würde.

„Obwohl der Ausbruch von COVID-19 erhebliche Auswirkungen auf unser tägliches Leben und die Weltwirtschaft hat, bleibt die Nachfrage nach Glasfasern und -kabeln stabil. Die Branche steht jedoch noch immer vor einer bevorstehenden Erschütterung, da das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage die Preise für optische Produkte nach unten gedrückt hat. Im Kampf gegen diese Pandemie haben wir eine zunehmende Anpassung der Telekommunikation erlebt, die eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung der Ausbreitung des Virus und der Verbindung von Menschen und Unternehmen spielt. Dies hat zu einem drastischen Anstieg der Internetnutzung für Fernarbeit, Bildung und Gesundheitsversorgung geführt und stellt große Anforderungen an neue volloptische Netzwerke, Datenzentren sowie an die neuen Infrastrukturen mit 5G-Technologie und Informationsnetzwerke der nächsten Generation", erklärte Zhuang Dan.

„Angesichts der Herausforderungen und Chancen hat YOFC seine Anstrengungen bei der Pionierarbeit zur Entwicklung neuer Technologien und Produkte für volloptische Netzwerke verstärkt, indem es sich auf F5G und 5G konzentriert. Um ein Internet der Dinge aufzubauen, das durch die Integration von festen und mobilen 5G-Netzwerken betrieben wird, bieten wir weiterhin neue Lösungen für Industriepartner an, um ihnen ihre Geschäftsinnovation und Projektzusammenarbeit zu erleichtern. Außerdem bemühen wir uns, der Industrie bei der Beschleunigung des Übergangs zu den rein optischen Netzwerken in der Ära nach der Pandemie zu helfen", fügte er hinzu.