JPMORGAN belässt AB Inbev auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Bierkonsum habe sich in von coronabedingten Restriktionen stark betroffenen Regionen als widerstandsfähig erwiesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stützend hätten auch erfolgreiche Neuerungen und Investitionen ins Digitale gewirkt. Die Margen dürften aber unter Druck bleiben, auch wegen Wechselkurseffekten./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 22:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 12:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.