Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Exxon Mobil steht stellvertretend für die aktuellen Entwicklungen im Ölsektor. Der Rückgang der Öl-Nachfrage und der daraus resultierende Preisverfall treiben die Konzerne um und stellen sie vor immense Herausforderungen.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 27.09. hat sich die Lage für die Aktie von Exxon Mobil die charttechnische Lage noch weiter verschärft.

Der Test des März-Tiefs nimmt nun Form an. Der Aktie gelang es in den Tagen nach unserer Kommentierung nicht, die erhoffte Entlastung herbeizuführen. Die Rückeroberung der 36er Marke blieb aus, stattdessen hat sich der Abwärtstrend durchgesetzt und zwingt die Aktie nun in die Knie. Bis zum März-Tief bei 30,2 US-Dollar ist es nicht mehr ganz so weit. Aktuell notiert die Aktie bei 32,7 US-Dollar.

Die Hoffnung auf frische Impulse durch die Quartalszahlen verpuffte mit deren Veröffentlichung. Der Umsatz ging im dritten Quartal 2020 auf 46,20 Mrd. US-Dollar zurück; nach 65,05 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal 2019. Exxon Mobil wies einen Verlust in Höhe von -0,68 Mrd. US-Dollar aus, nach einem Gewinn in Höhe von 3,17 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Kurzum: Aktuell steht das Kursniveau des März-Tief bei knapp 30 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, muss die Lage komplett neu bewertet werden. Entlastung gäbe es weiterhin erst, wenn es der Aktie gelingen würde, über die 36,0 US-Dollar zu setzen.