03.11.2020 - Die Digitalisierung hat Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) verändert - und ist eindeutig DIE ZUKUNFT. Bereits in der Corona-Krise hat die Digitaliserung gezeigt, das sie der einzig gangbare Weg für Klöckner ist. Und es geht weiter auf diesem Weg: Anteil des über digitale Kanäle erzielten Konzernumsatzes steigt im Q3 weiter auf 42 % (Q3 2019: 30 %) und damit das selbstgesteckte Jahresziel von 40% bereits übertroffen.

Klöckner & Co hat im dritten Quartal 2020 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten am oberen Ende der bereits angehobenen Prognosespanne von 40 Mio. EUR erzielt (Q3 2019: 26 Mio. EUR). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -5 Mio. EUR nach -23 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Neben positiven Preiseffekten seien die im Rahmen des Transformationsprogramms Surtsey forcierten Digitalisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen maßgeblich für die positive Entwicklung. Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Die erste Welle der Pandemie haben wir erfolgreich bewältigt und für die zweite Welle sind wir durch die digitale Transformation und das Projekt Surtsey gut gerüstet." Digitalisierungsfortschritte werden auf Dauer wieder schwarze Zahlen bringen Ein wesentlicher Treiber des beschleunigten Wachstums des über digitale Kanäle agewickelten Geschäfts sei der "Kloeckner Assistant", eine KI-getriebene Applikation für die nahezu vollständige Automatisierung des Vertriebs. Weiter gewachsen ist auch die offene Industrieplattform XOM Materials. Der kumulierte Gross Merchandise Value von XOM Materials betrug im bisherigen Jahresverlauf bereits 64 Mio. EUR. Einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg leistete die neue eProcurement-Lösung zur Automatisierung des Beschaffungsprozesses von XOM-Kunden. Aufgrund der steigenden COVID-19-Infektionszahlen bleibt die Unsicherheit im Hinblick auf die weitere Absatzentwicklung im Jahr 2020 bestehen. Bedingt durch saisonale Effekte erwartet Klöckner & Co für das vierte Quartal 2020 einen niedrigeren Absatz und Umsatz als im Vorquartal. Dennoch rechnet das Unternehmen - aufgrund der weit fortgeschrittenen Digitalisierung und der konsequenten Umsetzung des Transformationsprojekts Surtsey - mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 75 bis 95 Mio. EUR. Darüber hinaus erwartet Klöckner & Co einen deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.







