Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

US-WAHL/Markt-Ticker Dax und Eurostoxx geben nach Die Dax-Indikation von IG und auch der Eurostoxx-Future haben am Mittwochmorgen an Boden verloren. In der US-Präsidenten-Wahl zeichnet sich ein sehr enges Rennen ab, das möglicherweise erst in einigen Tagen entschieden sein wird. Sowohl der …