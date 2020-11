Softing AG: Kooperation für Telematik im Flottenmanagement

DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Kooperation

04.11.2020 / 08:00

Kooperation für Telematik im Flottenmanagement

Fahrzeugdiagnose in OEM Qualität trifft auf marken-gemischtes Flottenmanagement



Die auf Telematik-Lösungen für Endanwender spezialisierte AREALCONTROL GmbH und die Liechtensteinische GlobalmatiX AG, ein Tochterunternehmen der börsennotierten Softing AG, kooperieren in kommerziellen Telematik-Anwendungen und führen Fahrzeug Fern-Diagnose in Echtzeit für markengemischtes Flotten-Management aller Größen, Marken und Modelle ein.