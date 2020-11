ADC Therapeutics hält acht Präsentationen von Ergebnissen zu seinen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation auf der 62. Jahrestagung der American Society of Hematology

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist, gab heute bekannt, dass acht Abstracts für die Präsentation auf der 62. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) ausgewählt wurden. Die Veranstaltung wird virtuell vom 5. bis 8. Dezember 2020 abgehalten. In den Präsentationen werden Ergebnisse zu drei Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-basierten AWK des Unternehmens vorgestellt – Loncastuximab-Tesirin (Lonca), Camidanlumab-Tesirin (Cami) und ADCT-602.

„Die breite Palette der im Rahmen der ASH-Jahrestagung vorgestellten Daten spiegelt das Potenzial unserer Produktkandidaten wider und zeigt unsere Führungsrolle bei der Entwicklung von AWK der nächsten Generation, die zur Verbesserung der Ergebnisse bei Patienten mit Blutkrebs beitragen sollen“, so Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. „Wir freuen uns besonders darauf, Subgruppenergebnisse der zulassungsrelevanten Studie LOTIS 2 zu Lonca beim rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom, Zwischenergebnisse unserer Studie LOTIS 3 zur Prüfung von Lonca in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit fortgeschrittenem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom oder Mantelzell-Lymphom sowie vorläufige Ergebnisse unserer zulassungsrelevanten Phase-2-Studie zu Cami bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom vorzustellen.”

Lonca-Präsentationen

Efficacy and Safety of Loncastuximab Tesirine (ADCT-402) in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Abstract: 1183

Datum und Uhrzeit: Samstag, 5. Dezember 2020, 7 Uhr – 15.30 Uhr PST

Session: 626. Aggressives Lymphom (diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom und andere aggressive B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome) — Ergebnisse prospektiver klinischer Studien: Poster I

Präsentierender: Paolo F. Caimi, MD, Case Comprehensive Cancer Center, Case Western Reserve University, USA

Characteristics and Treatment Patterns of Patients with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma Who Received ≥3 Lines of Therapies

Abstract: 1651

Datum und Uhrzeit: Samstag, 5. Dezember 2020, 7 Uhr – 15.30 Uhr PST

Session: 905. Outcome-Forschung — Maligne Erkrankungen (Erkrankungen des lymphatischen Systems): Poster I