Wie der Kursverlauf der BioNTech-Aktie seit Ende 2019 eindrucksvoll belegt, befindet sich das Wertpapier seit Ende 2019 und einem Niveau von 12,53 US-Dollar im stetigen Aufwind, mit neuen Meldungen zum Corona-Impfstoff kam es immer wieder zu zweistelligen Kurszuwächsen in dem Wertpapier. Über die Kursmarke von 105,00 US-Dollar kam das in Deutschland angesiedelte Unternehmen jedoch nicht hinaus, dies scheint erst für den heutigen Handelstag nach Meldungen zum Zulassungsvorhaben eines Corona-Impfstoffs in den USA anzustehen. Aber auch der US-Partner Pfizer dürfte hiervon profitieren und könnte im Zuge dessen ebenso an Wert zulegen. Ob es nach der Kursexplosion vom heutigen Handelstag jedoch noch für ein Long-Investment reicht, bleibt an dieser Stelle fraglich. Ein zeitweiliger Kursrücksetzer würde aber ein Long-Investment jedoch durchaus attraktiv erscheinen lassen.

Impfstoff-Hoffnung beflügelt

Die aktuelle Indikation der BioNTech-Aktie weist auf einen sehr festen Handelsstart mit einem sofortigen Kursaufschlag von rund 24 Prozent hin. Was aber, wenn eine Corona-Mutation alle Erfolge der letzten Monate wieder zunichtemacht, das würde dem Unternehmen schwer zusetzen und den Aktienkurs erheblich unter Druck bringen. Daher ist eine derartige Spekulation nur sehr kurzfristig agierenden Investoren vorbehalten, vielleicht sollte man sich nach etwas weniger volatilen Werten umschauen. Tiefer als ein Kursniveau von grob 61,00 US-Dollar und somit den seit Ende letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend dürfte es nach ersten Erkenntnissen nicht abwärts gehen. Wenn doch, drohen Abschläge auf die Horizontalunterstützung um 30,00 US-Dollar.