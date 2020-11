BANTLEON baut fundamentales Aktienteam weiter aus

· Weiterer Spezialist für alternative, ereignisbasierte Aktienstrategien (Event Driven)

· Fokus auf Merger Arbitrage, Relative Value und Sondersituationen

Leonard Keller wird das Portfolio-Management-Team bei der Identifizierung, Analyse und Bewertung von Investment-Opportunitäten in den Bereichen Merger Arbitrage, Relative Value und Sondersituationen verstärken. Dazu bringt er mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Investment Banking/M&A mit. Zuletzt war Leonard Keller für die M&A-Boutique Harris Williams & Co. in Frankfurt tätig, zuvor für Barclays so-wie Hauck & Aufhäuser.