CANCOM SE: Deutliches Umsatzwachstum im dritten Quartal: EBITDA annähernd auf Vorjahresniveau

- CANCOM steigert Konzernumsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 395,0 Mio. Euro (Vorjahr: 363,0)

- Deutliche Erholung des EBITDA nach einem von einem Lockdown geprägten zweiten Quartal; EBITDA bei 31,5 Mio. Euro (Vorjahr: 33,6 Mio. Euro)

- Annual Recurring Revenue (ARR) steigt zu Ende September um 24,5 Prozent auf 194,0 Mio. Euro



München, 12. November 2020 - Die CANCOM Gruppe erzielte im 3. Quartal 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von 395,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 8,8 Prozent (Vorjahr: 363,0 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im dritten Quartal bei 31,5 Mio. Euro gegenüber 33,6 Mio. Euro im Vorjahr. Im Vorjahres-EBITDA enthalten ist ein positiver Sondereffekt durch die Veräußerung einer Immobilie in Höhe von 1,6 Mio. Euro.

Im Vergleich zum Vorquartal stieg das EBITDA um 56,7 Prozent (Vorquartal: 20,1 Mio. Euro). Damit lag die EBITDA-Marge im dritten Quartal bei 8,0 Prozent. Im dritten Quartal zeigte CANCOM eine deutliche Verbesserung gegenüber dem von der Corona-Pandemie geprägten zweiten Quartal 2020.

"Wir haben im dritten Quartal ein sehr solides Ergebnis erzielt und uns deutlich gegenüber dem zweiten Quartal verbessert. Darüber hinaus haben wir aktuell einen sehr deutlich über dem Vorjahr liegenden Auftragseingang im Infrastrukturumfeld und von der öffentlichen Hand. Allerdings sehen wir im vierten Quartal pandemiebedingt erneute Einschränkungen im margenstarken Consulting- und Service Geschäft vor Ort bei unseren Kunden" sagte Rudolf Hotter, CEO der CANCOM SE.