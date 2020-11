Analyse BÖRSENKOMPASS-Analyse | FRESENIUS | Massive Unterbewertung?

Auch wenn die Restrisiken nicht zu übersehen sind, fangen die Anleger damit an, sich mit der Frage zu beschäftigen, was nach der Ära Trump auf sie zukommt. Die Portfolios werden neu arrangiert, Zahlungsströme angepasst und Prognosen überarbeitet. Auch uns treibt die Frage um, welche Unternehmen jetzt einen Platz in den Depots unserer Leser verdient haben. Mit Fresenius steht ein solcher Kandidat heute auf dem Prüfstand.

Auch wenn die Restrisiken nicht zu übersehen sind, fangen die Anleger damit an, sich mit der Frage zu beschäftigen, was nach der Ära Trump auf sie zukommt. Die Portfolios werden neu arrangiert, Zahlungsströme angepasst und Prognosen überarbeitet. Auch uns treibt die Frage um, welche Unternehmen jetzt einen Platz in den Depots unserer Leser verdient haben. Mit Fresenius steht ein solcher Kandidat heute auf dem Prüfstand. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN DAX jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen