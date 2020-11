SURTECO GROUP SE: mit deutlicher Ergebnisverbesserung im dritten Quartal, EBITDA-Marge steigt auf 15,2 %

Buttenwiesen, 13. November 2020 - Im dritten Quartal 2020 hat sich die Geschäftslage nach dem starken Einbruch im zweiten Quartal wie avisiert deutlich erholt. Der Konzernumsatz der SURTECO GROUP SE lag mit 162,2 Mio. € in Q3 nur noch 3 % unter dem Vorjahresumsatz. Damit liegt der Umsatz bis 30. September 2020 bei insgesamt 459,3 Mio. € im Vergleich zu 519,3 Mio. € im Vorjahr. Bereinigt um Währungseffekte und das im Juli 2019 veräußerte nordamerikanische Imprägniergeschäft lag das vergleichbare Minus bei 7 %. Die hohe Kostenflexibilität und der Erfolg der in der jüngeren Vergangenheit realisierten Effizienzverbesserungen zeigt sich im Anstieg des EBITDA im dritten Quartal auf 24,6 Mio. € (Q3-2019: 22,4 Mio. €). Die EBITDA-Marge stieg damit auf 15,2 %. In den ersten drei Quartalen wurde ein EBITDA von 59,9 Mio. €, nach 64,6 Mio. € in 2019 erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) im dritten Quartal kletterte um 26 % auf 14,4 Mio. € (Q3-2019: 11,4 Mio. €). In den ersten drei Quartalen 2020 erwirtschaftete der Konzern ein EBIT von 28,8 Mio. € nach 31,6 Mio. € im Vorjahr. Da auch das Finanzergebnis deutlich besser ausfiel, lag der Vorsteuerergewinn zum 30. September mit 27,1 Mio. € nur leicht unter dem Wert aus 2019 (28,0 Mio. €). Nach Steuern weist SURTECO einen Neunmonatsgewinn von 18,6 Mio. € nach 19,5 Mio. € beziehungsweise ein Ergebnis je Aktie von 1,20 € (9M-2019: 1,26 €) aus.

"Unser Geschäft hat nach dem coronabedingt schwachen Vorquartal in Q3 wie avisiert deutlich angezogen. Dank unserer hohen Kosteneffizienz konnten wir das Ergebnis im Berichtsquartal sogar substanziell verbessern. Für das Schlussquartal sind wir daher unter dem Vorbehalt, dass sich die Lage wegen der Pandemie nicht wieder deutlich verschärft, ebenfalls verhalten zuversichtlich", kommentiert Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE, die Lage.