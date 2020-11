JPMORGAN belässt Jost Werke auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Jost Werke nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe einmal mehr solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Chinageschäft habe die starke, von Vorkaufeffekten angeheizte Dynamik auch im Oktober angehalten./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. JOST Werke Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de