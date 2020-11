DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent



13.11.2020 / 17:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Offenlegung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Media and Games Invest platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent