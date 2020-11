Macht die seit Montag geradezu explodierende Impfstoff-Hoffnung die Aktienmärkte immun gegen Korrekturen? In diesem Sinne wäre das der bisher wirksamste Impfstoff - und damit vermutlich deutlich wirksamer als das

Macht die seit Montag geradezu explodierende Impfstoff-Hoffnung die Aktienmärkte immun gegen Korrekturen? In diesem Sinne wäre das der bisher wirksamste Impfstoff - und damit vermutlich deutlich wirksamer als das, was Pfizer/BioNTech dann mit ihrem Impfstoff gegen das Coronavirus erreichen können! Heute spielen die Aktienmärkte wieder eine Art "Rück-Rotation": es werden wieder Value-Aktien bevorzugt vor Growth-Aktien. Noch triumphiert die Impfstoff-Hoffnung gegen die sich eintrübende konjunkurelle Lage - High Frequenzy-Daten zeigen, dass die Wirtschafts-Tätigkeit in fast allen Ländern derzeit stark zurück geht. Und in den USA scheint Trump den Kampf endgültig verloren zu haben - seit sage und schreibe sechs Tagen hat sich der US-Präsiden tnicht mehr zu Wort gemeldet - ein Allzeit-Rekord!

Das Video "Impfstoffhoffnung - immun gegen Korrekturen?" sehen Sie hier..