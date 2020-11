Empire State Building und iHeart Radio präsentieren Carrie Underwoods Weihnachtsalbum "My Gift" für die diesjährige Weihnachts-Lightshow

Seite 2 ► Seite 1 von 6

New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) undiHeartMedia gaben heute bekannt, dass in der diesjährigenWeihnachts-Musik-to-Light-Show des Empire State Buildings (ESB) CarrieUnderwoods neuer Song "Hallelujah" mit John Legend aus ihrem allererstenWeihnachtsalbum "My Gift" zu hören sein wird.Der weltbekannte Lichtkünstler Marc Brickman entwarf die festliche Lichtshow,die am Samstag, dem 19. Dezember Premiere hat und jeden Abend um 20:00 Uhr biszum Freitag, dem 25. Dezember zu sehen sein wird und mit einer Live-Übertragungdes Songs auf den Stationen Z100 und LiteFM von iHeartRadio synchronisiert wird.Zuschauer außerhalb von New York können sich einschalten und die Show perEarthcam unter esbnyc.com/about/live-cam (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2978759-1&h=2664931419&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D1421326255%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.com%252Fabout%252Flive-cam%26a%3Desbnyc.com%252Fabout%252Flive-cam&a=esbnyc.com%2Fabout%2Flive-cam) verfolgen. Ein Video der gesamten Show wird auf dem YouTube-Kanal desEmpire State Building ( www.youtube.com/esbnyc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2978759-1&h=451078904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978759-1%26h%3D3265392492%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fesbnyc%26a%3Dwww.youtube.com%252Fesbnyc&a=www.youtube.com%2Fesbnyc) )unmittelbar nach der Premiere am 19. Dezember veröffentlicht."Die Lichter des Empire State Building sind ein liebgewonnener Teil des NewYorker Nachthimmels. Unsere mit Musik synchronisierten Lichtshows ziehenMillionen von Augen und Herzen an - und unsere alljährliche Lightshow zu denFeiertagen ist die beliebteste von allen, eine glanzvolle Inszenierung, auf diesich immer mehr Leute zur Weihnachtszeit freuen", sagte Anthony E. Malkin,Chairman, President, and CEO von ESRT. "ESB und iHeartMedia werden die Feiertagein unserer großartigen Stadt verschönern und auch rund um den Globus überunseren YouTube-Kanal, und die Welt daran erinnern, dass New York Cityquicklebendig ist und dass diese aufregende Stadt in den kommenden Jahren dieWelt wieder persönlich willkommen heißen wird. Erst einmal erfreuen wir uns aberan dem ersten Weihnachtsalbum von Carrie Underwood und an dem fantastischenDuett von Carrie und John Legend.""Hallelujah" ist ein neuer Song auf Carrie Underwoods Debüt-Weihnachtsalbum "MyGift", das am 25. September veröffentlicht wurde und jetzt überall erhältlichist. Der mit dem Grammy Award ausgezeichnete Superstar schloss sich mit JohnLegend zusammen, um den neuen Song aufzunehmen, der von Legend und Toby Gad