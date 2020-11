---------------------------------------------------------------------------

2G Energy AG steigert Umsatz und EBIT im dritten Quartal

- Umsatzerlöse steigen in den ersten drei Quartalen 2020 auf 146,5 Mio. Euro (Vorjahr: 141,5 Mio. Euro)



- Gesamtleistung wächst substanziell auf 180,2 Mio. Euro (Vorjahr: 161,3 Mio. Euro)



- Ergebnis vor Zinsen und Steuern legt auf 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro) zu



- Stabiler Auftragseingang in Höhe von 123,0 Mio. Euro (Vorjahr: 118,9 Mio. Euro) sichert Auslastung bis zum Ende des 2. Quartals 2021

- Vorstand bestätigt bisherige Umsatz- und Ertragsprognose (235 bis 250 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 5,5 % und 7,0 %) und erwartet für 2021 Umsätze in Höhe von 240 bis 260 Mio. Euro



Heek, 16. November 2020 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, setzt ihren Wachstumskurs im laufenden Jahr 2020 fort. Nachdem die Umsatzerlöse bedingt durch die COVID-19-Pandemie im ersten Halbjahr noch rund 10,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert lagen, konnte 2G den Umsatz im dritten Quartal deutlich auf 61,0 Mio. Euro steigern (Vorjahr: 45,7 Mio. Euro). Weitere Erfolge bei den Leitprojekten Lead-to-Lean sowie Digitalisierung sorgten für einen erneut gewachsenen Output, sodass die Gesamtleistung zum Ende des dritten Quartals 180,2 Mio. Euro erreichte (Vorjahr: 161,3 Mio. Euro).



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich leicht von 4,9 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro.

Analog zu den Vorjahren geht der Vorstand für das laufende vierte Quartal von traditionell hohen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen aus installierten und bis zum 31. Dezember 2020 abgenommenen KWK-Anlagen aus. Auf dieser Grundlage bestätigt der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr seine Umsatzprognose zwischen 235 und 250 Mio. Euro und erwartet weiterhin eine EBIT-Marge zwischen 5,5 % und 7,0 %.



Auftragslage weiterhin stabil

Per Ende Oktober lag der Auftragseingang bei insgesamt 123,0 Mio. Euro (Vorjahr: 118,9 Mio. Euro). Damit übertrifft der Auftragseingang zwar nicht mehr so deutlich die Vorjahreswerte wie noch in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres, zeigt sich jedoch weiterhin robust. Positive Impulse kommen dabei erwartungsgemäß weiterhin aus dem deutschen Erdgasmarkt. Seit dem Ende des ersten Halbjahres konnte 2G hier Neuaufträge im Wert von insgesamt 16,1 Mio. Euro akquirieren (Vergleichszeitraum 2019: 7,4 Mio. Euro; +8,7 Mio. Euro). Damit ist es 2G gelungen, den sinkenden Auftragseingang aus dem sich langsam abkühlenden deutschen Biogasmarkt über zu kompensieren (Neuaufträge seit Ende des 1. Halbjahres: 8,6 Mio. Euro; Vergleichszeitraum 2019: 14,8 Mio. Euro; - 6,2 Mio. Euro).