Abivax bei den European Mediscience Awards 2020 mit dem 'Best Technology Award' ausgezeichnet

16.11.2020 / 18:30

Abivax bei den European Mediscience Awards 2020 mit dem "Best Technology Award" ausgezeichnet

* Der Preis würdigt den innovativen und einzigartigen Wirkmechanismus von ABX464 mit seinen antiviralen, entzündungshemmenden und gewebeheilenden Eigenschaften

* ABX464 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase 2b zur Behandlung von Colitis ulcerosa, einer Phase 2a zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und einer Phase 2b/3 zur Behandlung von

Covid-19-Hochrisikopatienten; eine pivotale Phase-2b/3-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn ist in Planung

* ABX464 hat das Potenzial, ein breites Spektrum chronisch entzündlicher Erkrankungen zu adressieren

PARIS, 16. November 2020 - 19:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute bekannt, dass es bei den " European Mediscience Awards 2020" mit dem "Best Technology Award" ausgezeichnet wurde. Der Preis würdigt hochinnovative Technologien, die sowohl solide finanziert als auch wirtschaftlich erfolgsversprechend sind und, unter den vier vorausgewählten Unternehmen, konnte Abivax' Technologie die diesjährige Mediscience Jury überzeugen.

Ausgezeichnet wurde ABX464, Abivax' innovativer Medikamentenkandidat mit einem neuartigen und einzigartigen Wirkmechanismus, der aus der chemischen Bibliothek des Unternehmens, bestehend aus über 2.200 niedermolekularen Substanzen, entwickelt wurde. Mit seiner in mehreren präklinischen und klinischen Studien nachgewiesenen antiviralen und entzündungshemmenden Wirkung sowie den gewebeheilenden Eigenschaften, hat ABX464 das Potenzial verschiedene schwere, akute und chronisch entzündliche Erkrankungen zu behandeln. Das fortgeschrittene klinische Entwicklungsprogramm von ABX464 konzentriert sich derzeit auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen, insbesondere Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Darüber hinaus wird ABX464 auch zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und seit kurzem zudem zur Behandlung von







