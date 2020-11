Der globale Wasserverbrauch wird langfristig weiter steigen. Daher bieten sich Lösungen für die Wasserproblematik als Investmentchance an.

Ein Käse- und ein Marmeladenbrötchen, dazu ein Kaffee: Ein typisches Frühstück in Deutschland. Doch damit nimmt man nicht nur Kalorien und Koffein zu sich, sondern hat indirekt mehr als 350 Liter Wasser verbraucht. Verbraucher in Deutschland nutzen zwar durchschnittlich „nur“ 120 Liter Wasser am Tag – etwa zum Kochen und Duschen. Wird jedoch das virtuelle Wasser berücksichtigt, das bei der Produktion von Gütern – wie dem Käse und dem Brötchen – anfällt, sind es bereits zwischen 4.000 und 5.300 Liter pro Kopf und Tag.

In vielen Regionen weltweit ist Wasser knapp. Um dem Problem entgegenzuwirken, braucht es Investitionen in Forschung und entsprechende Infrastruktur. Das kann für Anleger interessant sein: Ins „blaue Gold“ zu investieren ist nicht nur aus ökologischer Sicht wichtig, sondern könnte auch im Hinblick auf die Rendite alles andere als ein Sturm im Wasserglas sein.

Einiges davon gelangt später wieder in den natürlichen Wasserkreislauf – aber längst nicht alles. Denn viele Waren werden in Schwellenländern hergestellt, gerade wasserintensive Produkte wie Kaffee, Reis oder Baumwolle. Das dafür benötigte Wasser wird in trockenen Gebieten häufig dem Grundwasser entnommen. Das zehrt an den Reserven und es fehlt der heimischen Landwirtschaft und den Menschen an Trinkwasser.

Wasserverbrauch steigt und steigt

Der weltweite Wasserverbrauch hat sich zwischen 1930 und 2000 fast versechsfacht. Hierfür ist sowohl die Verdreifachung der Weltbevölkerung als auch die Verdoppelung des durchschnittlichen Wasserverbrauchs pro Kopf verantwortlich. Es bedarf innovativer Technologien, um die bestehende Infrastruktur zu verbessern beziehungsweise neue zu schaffen und somit die Wasserverteilung und -verwendung effizienter zu gestalten. Denn sauberes Trinkwasser sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, in vielen Regionen der Welt ist dem jedoch nicht so.

Zwar wird die Erde zu mehr als 70 Prozent von Wasser bedeckt, doch lediglich 2,5 Prozent davon ist Süßwasser – von dem sich weniger als ein Drittel als sauberes Trinkwasser nutzen lässt. Und vielerorts mangelt es nicht nur an der kostbaren Ressource. Es fehlt auch an der nötigen Infrastruktur, um das nutzbare Wasser überhaupt von A nach B zu transportieren. Daneben trägt der Klimawandel entscheidend zur Wasserknappheit bei.