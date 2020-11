Wieviel Luft nach oben gibt es aktuell noch für die Aktienmärkte? Blickt man auf die derzeitigen Parameter, scheint die Luft jetzt nach den zwei Monatags-Impfstoff-Rallys eher begrenzt: auf allen Ebenen zeigt sich eine Ü

Wieviel Luft nach oben gibt es aktuell noch für die Aktienmärkte? Blickt man auf die derzeitigen Parameter, scheint die Luft jetzt nach den zwei Monatags-Impfstoff-Rallys eher begrenzt: auf allen Ebenen zeigt sich eine Überkauftheit, die in der Vergangenheit zuverlässig durch eine Zwischenkorrektur abgebaut wurde. So handelt der Leitindex S&P 500 nun 15% über seinem 200-Tage-Durchschnitt, in der Vergangenheit war hier meist der Peak erreicht. Bereits gestern reagierten die Aktienmärkte nur noch mit angezogener Handbremse auf die Hoffnungs-Meldung von Moderna, die vor allem mentale Wirksamkeit des Impfstoffs auf die Investoren gegen Markt-Korrekturen scheint nun nachzulassen. Auffallend ist, dass der Dax die gestrige Rally der Wall Street nicht mitgemacht hat..

Das Video "Wieviel Luft ist jetzt noch nach oben?" sehen Sie hier..